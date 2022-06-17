Сельский туризм набрал популярность в Подмосковье

Направление агротуризма набрало популярность среди жителей Подмосковья и соседних регионов. Фермерские хозяйства приглашают гостей пообщаться с природой и животными, попробовать себя в производстве сыра и других ремеслах.

Подмосковные крестьянские хозяйства стали чаще предоставлять услуги агротуризма. Это возможность жителям городов отдохнуть на природе и познакомиться с работой фермерских предприятий.

«Люди из городов приезжают в сельскую местность, общаются с природой, с животными, участвуют в каких-то ремеслах, могут и корову подоить или, например, попробовать себя в производстве сыра», — рассказал глава Мисельхоза области Владислав Мурашов.

Источник фото: телеканал «360»

Агротуристические объекты, на которых могут отдохнуть жители Подмосковья, находятся в 24 городских округах. Среди них Дмитров, Руза, Мытищи, Луховицы, Пушкино, Сергиев-Посад, Талдом, Зарайск и Шаховская.

Мурашов добавил, что одно из предприятий Зарайска участвует в федеральной программе «Агротуризм». Оно стало одним из 51 победителя и получило поддержку в виде пяти миллионов рублей.

«Сейчас будет благоустраивать территорию, закупать технику и оборудование, благодаря чему он сможет привлекать гостей участвовать в производстве. Интересно будет не только взрослым, но и детям, ведь на ферме есть еще и животные», — пояснил глава министерства.

Источник фото: телеканал «360»

Агротуризм для фермеров это дополнительная возможность сбыта продукции, а для гостей — отдохнуть вдали от цивилизации и получить удовольствие от природы.