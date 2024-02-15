15 февраля 2024, 18:04
Прием предпринимателей для юридических консультаций пройдет в Павловском Посаде
Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Маргарита Смирнова проведет встречу с предпринимателями 19 февраля в Павловском Посаде. Бизнесмены смогут задать вопросы и получить юридическую консультацию.
На приеме рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов бизнеса. Предприниматели смогут получить правовую оценку того, как должностные лица реагируют на запросы.
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Для участия понадобится предварительная запись на прием по телефону 8 (496) 435-33-65 или по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.
Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Павлово-Посадский, площадь Революции, дом 4, офис 315.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Павловский посад
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