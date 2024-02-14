Подмосковье 14 февраля 2024, 18:55 Воробьев сообщил о строительстве 5 индустриальных парков в Подмосковье Константин Семенец

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Работы по созданию пяти индустриальных парков нового формата стартовали в Подмосковье. Об этом стало известно из выступления губернатора Московской области Андрея Воробьева на выставке «Россия» на ВДНХ, где сегодня прошел День промышленности.

Пленарную сессию открыл заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, подчеркнув, что в каждом регионе страны действуют свои производства.

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«Есть и компании-лидеры с потенциалом вырасти в национальных чемпионов. Заводы, фабрики, комбинаты, цеха, лаборатории — это неотъемлемая часть экономики России, в которой работают около 10 миллионов наших сограждан», — указал Денис Мантуров.

Мантуров также поблагодарил всех промышленников страны за их труд и самоотдачу. Он пожелал успехов в развитии и достижении поставленных целей.

В пленарной сессии принял участие Андрей Воробьев. Он рассказал, что в Московской области на сегодняшний день действуют 69 индустриальных парков, которые заполнены более чем на 87%.

«Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка места для проживания, обучения специалистов», — отметил Андрей Воробьев.

Константин Семенец

Строительство новых индустриальных парков ведется по принципу «все включено», который предусматривает возведение общежитий, кафе, зон отдыха. Кроме того, на их территории создадут колледжи для подготовки будущих специалистов.

Андрей Воробьев отдельно отметил важность формирования кадрового резерва для промышленности, подчеркнув, что на сегодняшний день на территории региона работают 1,3 тысячи крупных и средних предприятий, а также более 440 тысяч МСП.

В 2017 году в Подмосковье был внедрен проектный офис — Центр содействия строительству, где каждый проект берется на сопровождение с предоставлением персонального менеджера. Сейчас в Центре в работе находится более 2,8 тысячи проектов.

«Кроме земли, которая у тебя есть, нужно пройти много процедур, минимум 15, максимум 60. У нас в Московской области создан единый вход в электронные документации, где мы сами сопровождаем документы до выхода на реализацию проекта. Раньше до создания такого инструмента — это занимало 36 месяцев. Сейчас занимает девять месяцев. В 2024 году мы хотим сократить его до шести месяцев, давать полностью разрешение на генплан, ПЗЗ», — указал Воробьев.

В заключение губернатор отметил важность скоординированной работы министерства промышленности и федеральных ведомств.

«Важно, чтобы министерство промышленности могло координировать эту работу с федеральными ведомствами и делать это все на единой площадке, чтобы тот, кто инвестирует, не ходил по всем этим министерствам или региональным кабинетам, а все согласование происходило в электронном виде синхронно», — подытожил Воробьев.

Константин Семенец

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