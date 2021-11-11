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    11 ноября 2021, 21:25

    Придомовую территорию расчистили после аварии в Мытищах

    В Мытищах оперативно ликвидировали последствия двух коммунальных аварий на трубопроводе холодного водоснабжения

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Министерство ЖКХ Подмосковья, специалисты АО «Водоканал-Мытищи» и администрация городского округа оперативно ликвидировали последствия двух коммунальных аварий на трубопроводе холодного водоснабжения в Мытищах. Профильные специалисты очистили придомовую территорию и защебенили котлован, на следующей неделе приступят к укладке асфальта.

    Придомовую территорию расчистили после аварии в Мытищах

    Неисправности возникли на трубопроводе холодного водоснабжения 8 и 9 ноября на трубопроводе холодного водоснабжения в районе улицы Летная и Новомытищинского проспекта. В части домов была временно приостановлена подача холодного водоснабжения.

    Придомовую территорию расчистили после аварии в Мытищах | Изображение 1

    В одном из домов из-за подтопления подвала пришлось отключить его от электричества и произвести откачку воды. Жителей пострадавших домов своевременно проинформировали, был организован подвоз питьевой воды.

    Придомовую территорию расчистили после аварии в Мытищах | Изображение 2

    Специалисты мытищинского «Водоканала» 8 и 9 ноября оперативно обнаружили неисправности и предприняли меры по локализации аварийных участков. Сейчас аварийные работы полностью завершены, подача воды восстановлена, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.