Придомовую территорию расчистили после аварии в Мытищах

Министерство ЖКХ Подмосковья, специалисты АО «Водоканал-Мытищи» и администрация городского округа оперативно ликвидировали последствия двух коммунальных аварий на трубопроводе холодного водоснабжения в Мытищах. Профильные специалисты очистили придомовую территорию и защебенили котлован, на следующей неделе приступят к укладке асфальта.

Неисправности возникли на трубопроводе холодного водоснабжения 8 и 9 ноября на трубопроводе холодного водоснабжения в районе улицы Летная и Новомытищинского проспекта. В части домов была временно приостановлена подача холодного водоснабжения.

В одном из домов из-за подтопления подвала пришлось отключить его от электричества и произвести откачку воды. Жителей пострадавших домов своевременно проинформировали, был организован подвоз питьевой воды.

Специалисты мытищинского «Водоканала» 8 и 9 ноября оперативно обнаружили неисправности и предприняли меры по локализации аварийных участков. Сейчас аварийные работы полностью завершены, подача воды восстановлена, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.