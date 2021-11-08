Двор в Мытищах превратился в озеро из-за прорванной трубы

Мощный потоп произошел в одном из дворов в Мытищах — там прорвало трубу. На месте происшествия уже работают аварийные службы, от холодного водоснабжения отключены 20 многоквартирных домов.

Аварийные службы на месте, занимаются устранением технической неисправности, сообщили «360» в администрации Мытищ.

Видео/Фото: Администрация городского округа Мытищи

«Произошел прорыв трубопровода Д400. Аварийные службы на месте, занимаются устранением технической неисправности. От холодного водоснабжения (ХВС) отключены 20 многоквартирных домов (МКД)», — сообщили «360» в Министерстве Жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В октябре в Красноярске прорвало подземную трубу теплосети. Фонтан кипятка хлынул на улицу Семафорную, залив гравием припаркованный автомобиль. Среди людей пострадавших нет, но местным коммунальщикам придется возместить ущерб владельцу Kia Rio. В машине побило стекла, весь салон залило кипящей лавой из гравия. В Сибирской генерирующей компании (СГК) заверили, что сети застрахованы, а ущерб владельцу автомобиля компенсируют в установленном порядке.