Причину отсутствия горячей воды и тепла в Лыткарине выявило Минэнерго Подмосковья

Технологический сбой в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в Лыткарине, который произошел 13 января, выявил ряд проблем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Жители Лыткарина остались без тепла и горячей воды из-за технологического сбоя. Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Лыткарине, по данным оперативных служб, отказала 13 января. Подмосковное Минэнерго совместно с администрацией Лыткарина приняли все необходимые меры по стабилизации сложившейся ситуации и контролю за исполнением восстановительных работ.

Был создан оперативный штаб по ликвидации аварии, в который входили сотрудники Минэнерго Московской области и администрации Лыткарина. Работой руководил министр энергетики Александр Самарин. В результате было выявлено, что причиной длительного отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения стали в том числе незакрытые задвижки на инженерных коммуникациях в домах, что привело к опустошению системы теплоснабжения и многочисленным прорывам трубопроводов.

Министерство энергетики Московской области также сообщило, что причиной длительного восстановления теплоснабжения стала ветхость сетей. Будет создана специальная комиссия, которая выявит ветхие участки теплосети и недочеты при устранении технологического отказа в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в Лыткарине.

Также в Минэнерго Подмосковья напомнили, что в 2022 году планируется капитальный ремонт сетей теплоснабжения городского округа Лыткарино с финансированием из бюджета Московской области.