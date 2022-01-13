Минэнерго Подмосковья проследит за подачей тепла и горячей воды в Лыткарине

Жители Лыткарина остались без тепла и горячей воды из-за технологического сбоя. Министерство энергетики Подмосковья взяло на контроль теплоснабжение в городском округе.

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Лыткарине, по данным оперативных служб, отказала 13 января.

Подмосковное Минэнерго совместно с администрацией Лыткарина приняли все необходимые меры по стабилизации сложившейся ситуации и контролю за исполнением восстановительных работ.

Сейчас к системе центрального отопления и горячего водоснабжения подключены 193 многоквартирных дома, в которых отлаживают систему. В 36 домов теплоноситель и горячую воду подадут до 20:00–21:00, после восстановления порыва на магистральном трубопроводе и заполнения системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Ситуация находится на контроле регионального министерства.