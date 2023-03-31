Подмосковье 31 марта 2023, 03:38 Президент РФ призвал расширить нацпроект «Производительность труда»

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить нацпроект «Производительность труда». Минэкономразвития РФ предложило открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. О реализации президентского проекта в Подмосковье рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас в нацпроекте могут участвовать обрабатывающие производства, компании из сфер торговли, строительства, транспортно-логистической отрасли и сельского хозяйства.

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«Если нацпроект продлят хотя бы к 2030 году, то в рамках продления, предложенного Минэкономразвития, более 11700 компаний смогут получить адресную поддержку и усовершенствовать производство. Обучение у специалистов пройдут почти 200 тысяч работников»,— отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

В президентском проекте уже участвуют 4,5 тысячи предприятий с общей численностью сотрудников более 1,5 миллиона, 160 из них — производства Московской области.

В Подмосковье для реализации проекта был создан Региональный центр компетенций, отметила Екатерина Зиновьева.

«На сегодняшний день число участников от Подмосковья превышает 160 компаний, 75 из которых уже завершили реализацию нацпроекта. Эти предприятия работают в самых разных сферах. К 2024 году регион планирует увеличить количество участников вдвое», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Проект помогает предприятиям России оптимизировать систему производства товаров, логистику и сбыт продукции. У предприятий, которые прошли через проект в 2019–2021 годы, производительность труда выросла на 5% больше, чем у таких же компаний за периметром нацпроекта. Благодаря этому прибыль выросла на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект в этот же период.

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