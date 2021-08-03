Около 500 точек продажи арбузов и дынь откроют в Подмосковье

В Московской области сформировали карту с адресами размещения бахчевых развалов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«По мере организации торговой точки с бахчевыми культурами на территории Подмосковья формируется карта их размещения. В текущем году планируется разместить порядка 500 объектов. Сейчас в торговых точках в основном представлены бахчевые культуры из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана», — сказал Воскресенский.

В этом году бахчевые развалы в Московской области начали работу с 1 августа и торговать на них можно будет до 1 ноября. Арбузы в среднем будут стоить 40 рублей за килограмм, дыни обойдутся покупателям в среднем в 45-80 рублей за килограмм, уточнил министр.

Сергей Воскресенский напомнил, что размещение бахчевых развалов в области запрещается на газонах без специального настила, в арках зданий, на детских площадках, на остановках городского наземного транспорта и под окнами жилых помещений. Запрещена реализация продукции с земли, частями и с надрезами.

Ранее стало известно, что делегация из Подмосковья примет участие во всероссийском «Дне поля — 2021».