Эксклюзив 26 декабря 2023, 12:48 Превышение концентрации вредных веществ выявили в реке Уче в Подмосковье Минэкологии Подмосковья сообщило о сбросе сточных вод в реку Учу Экооборона / YouTube

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Инспектор эконадзора вместе с лабораторией ГКУ «Мособлэкомониторинг» взяли пробы воды в реке Уче в Мытищах, где произошла массовая гибель рыбы. Об этом «360» сообщили в Минэкологии Московской области.

По результатам проверки специалисты выявили превышение концентрации веществ, указывающих на наличие канализационных сточных вод в реке. Возможным источником сброса могут быть очистные сооружения, расположенные выше по течению реки. Соответствующую информацию направили в Росприроднадзор и Росрыболовство.

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«Материалы направлены министерством в Росрыболовство, так как именно это ведомство отвечает за состояние рыбных ресурсов и должно установить причины гибели рыб. Погибшую рыбу убирают силами администрации», — рассказали в ведомстве.

В администрации городского округа накануне сообщили, что экологи расследуют массовую гибель рыбы в Уче. О заморе речных обитателей заявили неравнодушные жители деревни Лысково.