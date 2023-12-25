Экология 25 декабря 2023, 17:13 Экологи разберутся в причинах массовой гибели рыбы в реке Уче в Подмосковье пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Экологи расследуют причины массовой гибели рыбы в реке Уче в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В управление экологии обратились неравнодушные жители деревни Лысково, где и случился массовый замор рыбы. Сотрудники лаборатории Мособлэкомониторинга уже выезжали на место, чтобы отобрать пробы воды и установить степень воздействия на «водные биологические ресурсы», процитировала пресс-служба директора управления экологии администрации Мытищ Артура Суворова.

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По его словам, завтра планируется встреча с сотрудниками Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических изменений.

«Ведутся разбирательства о причинах случившегося, ситуация находится на контроле специалистов», — сообщил Суворов.

В начале декабря стало известно о массовом выбросе сардины и скумбрии на берег на острове Хоккайдо в Японии. Берег завалило рыбой на полтора километра. Экологи не исключили, что ЧП связано с перепадом температуры воды вокруг японских островов.