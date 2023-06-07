Подмосковье 07 июня 2023, 14:27 Преподаватель из Королева победил на региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года» Борзова И. / Пресс-служба Министерства образования МО

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В Королеве завершился региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года». Он проходил среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Преподаватель Ирина Борзова из Королева заняла первое место. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Победителем регионального этапа конкурса стала преподаватель специальных дисциплин Губернского колледжа Ирина Борзова. Она будет представлять Подмосковье в финале конкурса в Туле в октябре 2023 года.

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«Конкурс проходил с 25 марта по 19 мая, в нем приняли участие 76 конкурсантов. Участники представили 53 профессиональных направления, среди которых дизайн, малярное дело, электромонтаж и другие», — добавили в пресс-службе.

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