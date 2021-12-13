Московская область увеличит инвестиции в фармацевтический кластер от ОАО «Авексима»

Фармацевтическая компания ОАО «Авексима» подписала соглашение с АО «Корпорация развития Московской области» о расширении сотрудничества по строительству фармацевтического кластера в регионе. Территорией останется индустриальный парк «Есипово». Партнером проекта выступает национальный фармацевтический дистрибьютор «ФК Гранд Капитал».

«В рамках подписанного документа площадь участка для реализации инвестпроекта компании „Авексима“ будет увеличена с 20 до 33 га. Это позволит инвестору расширить проект, который будет реализован в две очереди. Инвестиции в реализацию проекта будут увеличены с 3 до 6,5 млрд рублей, а количество рабочих мест вырастет с 1000 до 1450 человек», — сообщила «360» министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ОАО «Авексима» — один из крупнейших производителей лекарств в России, имеющая потенциалом производства более миллиарда упаковок в год.

«Расширение инвестиционного проекта позволит усилить позицию региона как привлекательной инвестиционной площадки с высоким уровнем развития научно-исследовательской деятельности», — отметил гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее сообщалось, что противовирусный препарат от ОАО «Авексима» «Нобазит» снижает летальные исходы COVID-19 в пять раз.