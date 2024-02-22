Подмосковье 22 февраля 2024, 13:30 Премию «Защитник русского мира» вручили в Солнечногорске ко Дню защитника Отечества Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Церемония вручения премии «Защитник русского мира» прошла в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

Учредителями премии выступают администрация Солнечногорска, депутат окружного совета Александр Михайлов, местные отделения всероссийских организаций «Боевое братство» и «Офицеры России». Ее вручают по нескольким номинациям. В этом году лауреатами стали военные, врачи, ветераны, а также сотрудники правоохранительных органов.

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«Мы чествуем всех защитников русского мира, героев, крепко стоящих на позициях сохранения единства страны. Премия — еще один повод сказать спасибо вам, кто день и ночь, на фронте и в тылу, самоотверженно приближает победу», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В концертной программе приняли участие солисты и коллективы округа и Московский театр песни «Яр». В фойе работала фотовыставка «Мой папа — защитник Отечества» и еще одна — с работами основателя высших офицерских курсов «Выстрел» Николая Филатова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Александру Алешину со 100-летием.

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