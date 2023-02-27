Подмосковье 27 февраля 2023, 09:28 Премию «Лучшие в своем деле» вручили выдающимся деятелям разных сфер в Подмосковье

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Лучших специалистов в разных сферах определили в Серпухове 21 февраля. На мероприятии присутствовали свыше 100 человек.

Среди участников премии «Лучшие в своем деле» — предприниматели и общественные деятели из Серпухова, Протвина, Пущина, Чехова и других городов. Они поделились своими достижениями и пообщались с единомышленниками.

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Отдельное внимание на премии уделили социальным предприятиям. Так, в номинации «Проект года» были представлены музыкально-театральная инклюзивная студия «Шаг вперед» и вокальная студия «Лира».

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По словам организатора Анны Катасоновой, цель премии — выявить лучших в своем деле профессионалов, а также наладить общение между представителями малого и крупного бизнесов.

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