Подмосковье 25 декабря 2022, 23:01 Премьера спектакля «Мымренок. Новогодние проделки» прошла в Щелкове

Читать 360tv в

Премьера спектакля «Мымренок. Новогодние проделки» состоялась в театральном концертном центре в Щелкове. Его поставили по пьесе Валентина Афонина, увидеть сказку жители округа смогут на новогодних каникулах.

Реклама

Спектакль «Мымренок. Новогодние проделки» — это одновременно приключения, семейная драма и настоящее новогоднее чудо. Рассказывают историю юным жителям Дед Мороз и Снегурочка. В основе сюжета — повествование о домоседе Мымренке, который ушел из дома, заблудился и встретил Чудо в перьях. Оно научило шалуна хорошим манерам и помогло найти дорогу домой.

Увидеть спектакль жители Щелкова смогут на новогодних праздниках. Его покажут 3,4,5 и 6 января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил детей военнослужащих на новогоднем представлении.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».