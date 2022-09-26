Премьеру спектакля «Дни Турбиных» представят в Мытищах 29 сентября | 360°

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Премьеру спектакля «Дни Турбиных» представят в Мытищах 29 сентября

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Интересная для всех театралов премьера состоится в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах. Там пройдет спектакль под названием «Дни Турбиных» по произведению Михаила Булгакова. В основу постановки лег роман «Белая гвардия».

Саму пьесу автор написал еще в 925 году, а премьера прошла 5 октября 926 года в Московском художественном театре под руководством Константина Станиславского. В этот раз режиссером выступил Максим Ладо. Он увидел пьесу как очень современную и актуальную. В его работе получилась история о семье, любви и дружбе в непростую эпоху, когда разрушаются страна и нация, когда может рухнуть вся цивилизация вокруг.

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Несмотря на то, что в семье Турбиных внешне все выглядит очень комфортно и уютно, герои очень сильно чувствуют, что привычный для них мир начинает разрушаться. Людям сложно с этим смириться, однако выбора нет — приходится признать, что все перемены остаются неизбежными. В итоге герои приходят к выводу, что главные ценности в этой жизни состоят в любви и дружбе. Спектакль начнется в семь часов вечера.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно узнать все новости об интересных событиях в регионе онлайн.

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