facebook_pixel
    14 сентября 2020, 12:54

    В Подмосковье назвали преимущество выращенных в области саженцев

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Свыше 35 тысяч саженцев, выращенных в Подмосковье, уже продали в областных питомниках с начала дачного сезона. Такие растения лучше остальных адаптированы к местному климату. В результате деревья, кустарники и цветы меньше болеют и лучше переносят любую погоду.
    В Подмосковье назвали преимущество выращенных в области саженцев

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

    Выращенные в Московской области саженцы или цветы наиболее адаптированы к климату Подмосковья, устойчивее к неблагоприятным условиям и болезням

    Андрей Разин.

    Каждый крупный питомник предлагает в среднем порядка двух тысяч видов растений. Самые большие торговые точки находятся в Егорьевске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Химках, Можайске, Коломне, Богородском и Дмитровском округах, Щелкове, Орехово-Зуеве, Пушкино и Серпухове.

    Покупатели подбирают декоративные деревья и лианы, хвойные растения, уличные и комнатные цветы, а также другие образцы. Например, приобрести можно барбарис, алычу, калину, дубы, ели и сосны, гортензии, жимолость, бархат, черемуху и не только.

    Почти на всех предприятиях можно получить гарантийный уход за растениями и консультацию садоводов.

    Кроме того, во многих точках удастся заказать доставку саженцев на дом и составить эскиз ландшафтного дизайна участка.

    Новости SMI.FM