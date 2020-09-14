В Подмосковье назвали преимущество выращенных в области саженцев

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Выращенные в Московской области саженцы или цветы наиболее адаптированы к климату Подмосковья, устойчивее к неблагоприятным условиям и болезням Андрей Разин.

Каждый крупный питомник предлагает в среднем порядка двух тысяч видов растений. Самые большие торговые точки находятся в Егорьевске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Химках, Можайске, Коломне, Богородском и Дмитровском округах, Щелкове, Орехово-Зуеве, Пушкино и Серпухове.

Покупатели подбирают декоративные деревья и лианы, хвойные растения, уличные и комнатные цветы, а также другие образцы. Например, приобрести можно барбарис, алычу, калину, дубы, ели и сосны, гортензии, жимолость, бархат, черемуху и не только.

Почти на всех предприятиях можно получить гарантийный уход за растениями и консультацию садоводов.

Кроме того, во многих точках удастся заказать доставку саженцев на дом и составить эскиз ландшафтного дизайна участка.