Дачники из Подмосковья купили более 35 тысяч саженцев

Саженцы и цветы, выращенные на территории Подмосковья, лучше всего адаптированы к местному климату и устойчивы к неблагоприятным условия и болезням.

В более чем 70 питомников продаются хвойные деревья и кустарники — ель, можжевельник, пихта, сосна, туя, а также лиственные деревья — бархат, береза, дуб, ива, рябина, вяз клен, орех, черемуха. Кроме того, там представлены декоративные деревья и лианы — барбарис, жимолость, гортензия, виноград, лапчатка, калина, сирень, розы привитые. Еще в питомниках можно закупиться плодовыми деревьями — алычой, яблоней, крыжовником, сливой, вишней, черешней. Продаются кустарники с малиной, голубикой и смородиной, а также уличные и комнатные цветы и растения.

Самые крупные питомники расположены в городских округах Богородский, Егорьевск, Дмитровский, Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуево, Одинцовский, Серпухов, Химки, Коломенский, Можайский, Пушкинский и Щелково.

Стоимость растений во всех питомниках отличается не более чем на 15% по одним и тем же позициям. Например, цена саженца яблони начинается от 300 рублей, груши и вишни — от 400, сосны и рябины — от 1500, ели — от тысячи. На многолетние цветы предстоит потратиться как минимум на 45 рублей, а на луковичные — на 11 рублей.

Почти на всех предприятиях предлагаются гарантийный уход за растениями и консультации садоводов. Там же можно заказать доставку саженцев на дом, подготовить эскиз ландшафтного дизайна участка, запросить ландшафтную композицию или купить готовый набор растений, подобранный ландшафтными дизайнерами. Помимо этого, дачникам предлагают заказать комплексную услугу по посадке купленных саженцев.