Подмосковье 27 марта 2023, 12:01 Предварительные результаты олимпиады школьников по астрономии появились в Подмосковье Пресс-служба ОЦ "Взлёт"

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Предварительные результаты второго тура олимпиады по астрономии появились в Подмосковье. Ознакомиться с результатами учащиеся могут в личных кабинетах на региональном школьном портале.

Посмотреть ответы и критерии оценивания можно по ссылке. Апелляции принимаются с 25 по 27 марта. Рассмотрение апелляционных заявлений состоится 29–30 марта.

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«Олимпиада помогает развивать и поддерживать интерес к астрономии у школьников региона. Ребята также смогут узнать свой уровень знаний и понять, где есть проблемы, а также подготовиться к сдаче экзаменов, в том числе к ЕГЭ», — сообщили в Министерстве образования Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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