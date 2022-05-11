Предупреждающие щиты о повторных ДТП установили на федеральных трассах Подмосковья

В Подмосковье на 66 заправочных станциях завершают установку предупреждающих щитов с призывом покинуть проезжую часть после мелких ДТП или поломок. Работы по повышению дорожной безопасности в регионе проводят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги», сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

«На 66 заправочных станциях, расположенных на 13 федеральных трассах Подмосковья, завершается установка информационных щитов о повторных дорожных авариях. Тяжесть последствий в подобных ДТП в несколько раз выше, чем в обычных авариях, поэтому мы в очередной раз хотим напомнить водителям, попавшим в ДТП, особенно на трассах с интенсивным движением, после фотофиксации аварии для протокола убрать транспортное средство и покинуть проезжую часть», — отметил Алексей Гержик.

Щиты установили на вылетных областных трассах, в том числе на Щелковском, Симферопольском, Ярославском, Минском, Каширском, Новорязанском, Горьковском шоссе, «кольцах» А107 и А108 и на М11 «Нева».

На портале «Добродел» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год — этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.