Подмосковье 19 апреля 2024, 21:34 Представители власти выслушали обращения от жителей в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Встреча с жителями и трудовыми коллективами с заместителями главы и депутатами Совета депутатов прошла в Истре. На этой неделе ее провели в рамках объезда территорий.

Жители задавали вопросы по содержанию территорий после зимы, наведению чистоты и порядка, участию в общеобластном субботнике 27 апреля, определению мест для уборки. Интересовались проведением ямочного ремонта, дополнительным освещением улиц, удалением сухостойных деревьев и кустарников.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Представители власти напомнили людям, что в регионе объявлен противопожарный режим и сжигание мусора и старой листвы не допускается. Нарушение правил противопожарной безопасности может повлечь административную или уголовную ответственность.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Встречи с жителями продолжатся. С графиком объездов можно ознакомиться у сотрудников территориальных отделов администрации.

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