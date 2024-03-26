26 марта 2024, 18:43
Представители администрации проконтролировали ход капитального ремонта гимназии № 23 в Химках
В микрорайоне Сходня городского округа Химки активно продвигается капитальный ремонт гимназии № 23. Проделанную работу осмотрели первый заместитель главы городского округа Химки Кристина Мадатова, муниципальный депутат Руслан Шаипов и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.
Рабочие приступили к важному этапу — черновой отделке и прокладке инженерных сетей. На данный момент объем выполненных работ составляет 12%. С началом нового учебного года в обновленном корпусе начнут занятия 150 учеников.
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Ремонт затронет всю территорию учебного заведения, включая кровлю, фасад и внутренние помещения. Кроме того, планируется капитальный ремонт еще одного корпуса гимназии на улице Чапаева в 2025 году.
Депутат Сергей Малиновский подчеркнул, что развитие образовательной сферы является приоритетом для Химок.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.
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