Подмосковье 13 марта 2024, 17:40 Представители администрации Мытищ встретились с местными предпринимателями пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Встреча с представителями бизнеса состоялась в администрации городского округа Мытищи. Предпринимателям напомнили о мерах поддержки и ответили на интересующие вопросы.

На встрече отметили, что развитие бизнеса играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности, вносит вклад в налоговую систему и создает новые рабочие места. В 2023 году малому и среднему предпринимательству округа оказана финансовая поддержка от Московской области на сумму свыше 35 миллионов рублей, а от администрации городского округа Мытищи — 4,3 миллиона рублей.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Среди действующих региональных программ поддержки предпринимателей можно выделить финансирование на приобретение оборудования, субсидии для социальных предприятий, гранты для начинающих предпринимателей и субсидии на развитие торговли через маркетплейсы.

Также предоставляются муниципальные субсидии, направленные на модернизацию производства, развитие социального предпринимательства и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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