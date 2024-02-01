Подмосковье 01 февраля 2024, 19:26 Представители администрации Мытищ проверили качество уборки территорий поселка Здравница пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Администрация городского округа Мытищи регулярно проверяет качество уборки территорий на местах. Очередной выезд комиссии состоялся в поселок Здравница.

Местная управляющая компания и представители территориального управления «Пироговский» проверили содержание территории. По словам жителей, они довольны проделанной работой.

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На улице Дубки в поселке Здравница шесть малоэтажных многоквартирных домов. Не всегда крупная техника имеет возможность проехать во дворы из-за запаркованности. Есть сложности и с расчисткой парковочных карманов, сообщили представители территориального управления.

Члены комиссии призвали местных жителей предоставить доступ технике к дорогам внутри дворов, ненадолго освободив парковочное пространство.

Вопрос с очисткой дворов от снега и его вывозом будет решен до 5 февраля. Важна тесная работа жителей и управляющей компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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