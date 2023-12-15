Важное 15 декабря 2023, 12:44 Все ресурсы и бригады. Андрей Воробьев — о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня» Губернатор Воробьев: свыше 13 тысяч километров дорог очистили от снега ночью

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Снежный циклон «Ваня» настиг Подмосковье этой ночью и останется до конца недели. Профильные службы усиленно работают с раннего утра, расчистили 13 тысяч километров дорог. По словам губернатора Андрея Воробьева, нагрузка большая, поэтому применяют новые ресурсы и формируют дополнительные бригады.

С шести часов утра на рабочие участки вышли 16,5 тысячи дворников, очищающих дороги и тротуары. На маршруты вывели 1,3 тысячи снегоуборочных машин.

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Еще 1,1 тысячи рабочих взяли на себя устранение сугробов на улицах, а 1,5 тысячи машин применили во дворах.

Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день — уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Андрей Воробьев

Очищать сугробы будут до твердого основания, подчеркнул губернатор. Он напомнил водителям, что сегодня лучше отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

«Но если нет такой возможности, то, по крайней мере, будьте аккуратны за рулем. <...> Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега», — обратился к жителям Андрей Воробьев.

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