Подмосковье 22 марта 2024, 11:39 Представители 10 спортивных училищ сразились в кулинарном поединке в Чехове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Кулинарный поединок прошел в Чехове. ​В гастрономическом противостоянии участвовали пять подмосковных училищ олимпийского резерва, три федеральных училища из Щелкова, Бронниц и Смоленска, а также СШОР Московской области «Истина» и училище из Тульской области.

​«Турнир у нас проходит уже пятый год. Сначала был формат для училищ олимпийского резерва только из Московской области, а потом мы подтянули соседей», — прокомментировала директор училища олимпийского резерва № 4 Московской области Татьяна Подорожная.

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Победителей и призеров определили по итогам шести конкурсов: «Кухня народов России», «Золушка», «Точь-в-точь», «Вкусная география», «Спорт в застывшей макароне» и «Кулинарный поединок».

Одно из ключевых мероприятий — «Кулинарный поединок», в котором участникам необходимо было за 15 минут приготовить блюда из яиц на блиннице. Кроме того, каждая из команд могла использовать дополнительные ингредиенты.

Наибольшее количество баллов удалось набрать представителям училища олимпийского резерва № 4 в Чехове. Следом за ними расположились студенты из спортивного училища № 5 «Мастер-Сатурн» в Егорьевске. Третьи места достались представителям Краснознаменска и Бронниц.

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