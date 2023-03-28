Подмосковье 28 марта 2023, 18:46 Представителей Подмосковья пригласили на выездную программу этнокультурного проекта в Ярославле Публичное достояние

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В Ярославле в рамках проекта «ЭтНик: стратегия в практике» пройдет выездная деловая программа для представителей ЦФО 4–5 апреля. К ней пригласили присоединиться и участников из Московской области, сообщил Ресурсный центр в сфере национальных отношений.

В проекте примут участие лидеры и активисты этнокультурных некоммерческих организаций, эксперты в сфере национальных отношений, представители власти, научного сообщества и СМИ.

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Проект «ЭтНик: стратегия в практике» направлен на укрепление и сохранение межнационального мира и согласия посредством разработки прикладных механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики с учетом индивидуального вектора развития НКО и укрепления экспертного сообщества.

В 2022 году в рамках проекта провели очную стратегическую сессию с участием 20 экспертов, восемь стратегических онлайн-сессий по федеральным округам с участием 988 представителей от различных регионов РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав округов Подмосковья регулярно встречаться с жителями.

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