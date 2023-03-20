Подмосковье 20 марта 2023, 13:57 Андрей Воробьев призвал глав округов Подмосковья регулярно встречаться с жителями

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам городских округов и подчеркнул, что встречи с жителями должны быть регулярными. По его словам, необходимо внимательно относиться к просьбам людей, вплоть до небольших обращений.

«Прошу коллег внимательно относиться к тем поручениям, о которых мы говорили. Где-то это узкий тротуар в Жуковском, где-то нужно обеспечить, может быть, не такие большие и масштабные проекты, но очень важные для жителей», — отметил губернатор.

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Он добавил, что, как и прежде, тоже продолжит посещать городские округа Московской области каждую неделю.

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Мы с вами, уважаемые главы, уважаемые коллеги, должны регулярно проводить встречи с жителями, потому что их польза очевидна, не мне вам рассказывать. Андрей Воробьев

По словам губернатора, активное взаимодействие с жителями — залог эффективных перемен на каждой территории.

«Все, кто эту работу регулярно ведет, видят, что без этого эффективность и взаимодействие невозможны, а тем более взаимопонимание. Поэтому еще раз делаю акцент на активную работу, диалог с жителями в разных сферах, по разным ситуациям», — заключил Андрей Воробьев.

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