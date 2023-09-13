Подмосковье 13 сентября 2023, 11:00 Председатель Совета ветеранов Подмосковья Пикуль поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах

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Выборы губернатора Подмосковья проходили с 8 по 10 сентября, победу в голосовании одержал Андрей Воробьев. Председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль поздравил с успехом действующего главу региона.

«С его именем и работой его команды связаны высокие результаты в социально-экономическом развитии, укреплении ратных и трудовых свершений старших поколений и патриотическом воспитании нашей молодежи», — отметил Пикуль.

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Также он выразил уверенность, что Московская область будет и дальше расти и развиваться под руководством переизбранного губернатора.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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