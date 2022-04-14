14 апреля 2022, 20:51
Председатель Мособлдумы поручил разобраться с долгами «Центрлесхоза»
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил профильному Комитету провести выездное заседание в «Центрлесхоз» и узнать, каким образом у организации накопились долги и разобраться с проблемой.
Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, на протяжении последних лет у организации копились долги, сейчас они составляют около 180 миллионов рублей.
«Большая часть того, что мы заработаем, пойдет на покрытие этих долгов», — отметил Баженов.
Глава Комлесхоза отметил, что уже заключены договоры на 50 миллионов рублей, есть планы на контракты в размере еще 150 миллионов.