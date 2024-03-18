Подмосковье 18 марта 2024, 12:02 Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Путина с победой на выборах Медиасток.рф

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После обработки 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал в Московской области 86,5% голосов. Такие данные сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах президента! Он набрал более 80% голосов, явка составила 74%. Такой результат — красноречивое одобрение проводимой государственной политики», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Спикер отметил, что Путин душой болеет за Отечество и всю свою жизнь служит народу России.

Мы еще больше укрепились в своей вере, в важных для нас традиционных ценностях и идеалах. Вместе с президентом защищаем все то, что делает нас настоящими людьми. Это милосердие, сострадание, любовь к Родине, уважение к корням и родному языку», — добавил депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.

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