Подмосковье 21 июля 2023, 20:26 Председатель Мособлдумы Брынцалов выступил с отчетом перед жителями Балашихи о проделанной работе за 1,5 года Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов представил вторую часть отчета о проделанной депутатской работе в Балашихе за 2022 год и первое полугодие 2023 года. Мероприятие состоялось в гарнизонном Доме офицеров дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, доклад спикера регионального парламента выслушали военнослужащие, семьи мобилизованных граждан и добровольцев, волонтеры, а также руководители администрации округа и представители силовых структур.

«Дивизия Дзержинского — это гордость не только всех жителей Балашихи, но и всей нашей страны. С самого начала СВО ее бойцы принимают самое активное участие в боевых действиях, проявляют мужество и храбрость, защищают нашу Родину от внешнего врага. Огромное вам спасибо! Мы все очень гордимся нашей прославленной дивизией!» — сказал Брынцалов.

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Парламентарий отметил, что с начала специальной военной операции ведется активная работа над законами и решениями для поддержки бойцов и их семей. Значительную лепту внесли и бизнесмены Балашихи. В округе открыли распределительный склад, где удалось собрать более 100 тонн гуманитарной помощи.

Также в Подмосковье для участников СВО предоставили льготы в рамках «социальной газификации» и освобождение от уплаты транспортного налога. Кроме того, раненые военнослужащие могут бесплатно пройти реабилитацию в центре «Ясенки» и получить безвозмездную психологическую помощь на дому, по телефону или в центрах социального обслуживания.

«Еще одно важное решение подмосковных властей — открытие филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ в Красногорске. Здесь сотрудники фонда помогают в получении ветеранами всех мер поддержки. Также фонд занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов», — подчеркнул спикер.

Также Игорь Брынцалов напомнил о законе о квотах при поступлении в вузы для бойцов СВО. По словам парламентария, военнослужащие должны иметь возможность получить хорошее образование с последующим трудоустройством.

По словам директора центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе Сергея Лысюка, действующие меры поддержки для участников СВО являются эффективными и своевременными.

«С начала операции [СВО] мы обратились к губернатору с просьбой помочь в обеспечении квадрокоптерами, тепловизорами. И мы выступили оператором, который получал бюджетные средства, субсидии и перенаправлял это в структуры, занимающиеся закупками и направляющие все в части. Это колоссальная работа. Таких подразделений в Московской области работает много. За это большое спасибо руководству Московской области, губернатору и Мособлдуме», — отметил Герой России.

Более подробно в своем выступлении спикер доложил о просьбах жителей Балашихи, которых в ходе избирательной кампании в 2021 году собрали около 58 тысяч. Больше половины из них успешно реализовали: строительство и ремонт поликлиник и больниц, открытие новых школ и многое другое. При этом в округе продолжают масштабную работу по развитию инфраструктуры.

Кроме того, Брынцалов упомянул тему обманутых дольщиков, этот вопрос остается под личным контролем председателя Мособлдумы.

«Сегодня эта проблема почти полностью решена — в прошлом году были вручены ключи еще по двум долгостроям в ЖК „Молодежный“ и микрорайоне Первомайский. Также в 2023 году планируем предоставить квартиры 77 нашим жителям из ЖК „Леоновский парк“. На этом проблема обманутых дольщиков будет закрыта», — заявил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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