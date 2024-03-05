Подмосковье 05 марта 2024, 11:30 Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с семьей участника СВО в Балашихе Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров навестили семью участника СВО. Они пообщались с супругой и детьми бойца, а также поздравили женщин с 8 Марта.

Как отметил Игорь Брынцалов, забота о семьях бойуов СВО — это одно из самых важных направлений работы администраций окургов и депутатов.

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«Это наша главная задача — не оставлять без внимания и заботы родных наших бойцов. Главное на таких встречах понять, нуждается ли в чем-либо семья и чем мы можем помочь. Наши воины, сражающиеся в зоне СВО за свою страну и свой народ, должны быть уверены — их семьи не брошены и ни в чем не нуждаются», — сказал он.

Дмитрий отправился в зону СВО добровольцем 19 января. Дома его ждут супруга Анастасия, падчерица Дарья и сын Егор. Пока глава семьи защищает родину, семье оказывает заботу администрация округа.

«По мелочам не прошу, конечно, только по тем вопросам, которые сама не могу решить. Я тут обращалась — прислали сантехника, смеситель поменяли. Помогли из гаража на дачу вещи перевезти. Все помогают, никто не отказывает», — рассказала Анастасия.

В преддверии Международного женского дня Игорь Брынцалов вручил женщинам цветы и подарки.

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