Подмосковье 04 июля 2023, 21:16 Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева высоко оценила работу реабилитационного центра «Ясенки» Фотограф Сергей Хакимов

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Председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева высоко оценила работу подмосковного центра реабилитации солдат «Ясенки». Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

По словам Анны Цивилевой, специалисты должны понимать, какие условия нужно создавать для бойцов, чтобы те смогли войти вернуться к обычной жизни, работать и заниматься спортом. Центр «Ясенки» оснащен необходимым оборудованием, имеет подготовленную базу и в скором времени учреждение станет одной из площадок реабилитации для фонда.

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«Для нас очень важно выстроить грамотную структуру помощи для ветеранов, возвращающихся к мирной жизни после ранения, помочь им получить комплексную услугу по медицинской реабилитации и протезированию», — добавила председатель.

Центр «Ясенки» является единственным в Подмосковье комплексом, где раненые участники спецоперации могут пройти бесплатные курсы социальной, медицинской и психологической реабилитации. В учреждении пациенты могут воспользоваться девятью программами восстановления здоровья и утраченных функций при ампутации, нарушениях опорно-двигательного аппарата, а также в целях профилактики посттравматических расстройств.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, по решению главы региона Андрея Воробьева центр предоставляет участникам СВО бесплатный реабилитационный курс, который длится 21 день. Учреждение работает по принципу санатория — пятиразовое питание, проживание в двухместных комнатах.

«На сегодняшний день здесь находятся девять бойцов, все они жители Московской области. На этой неделе мы ожидаем заезд большой группы — 33 бойца. Здесь мы ждем бойцов с разных территорий РФ, в том числе ЛНР и ДНР. Что касается бойцов из Московской области, то они полностью проходят реабилитацию бесплатно. Всего за период работы центра реабилитацию прошло 25 человек», — отметила Каклюгина.

О «Ясенках» солдату рассказывают во время его лечения в госпитале. Также узнать о работе учреждения можно по номеру горячей линии единой информационно-справочной службы 122 или в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Ранее Андрей Воробьев заявил, что реабилитационный центр «Ясенки» получит новые мощности. В учреждении установят современное оборудование и бассейн.