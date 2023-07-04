04 июля 2023, 21:16
Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева высоко оценила работу реабилитационного центра «Ясенки»
Председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева высоко оценила работу подмосковного центра реабилитации солдат «Ясенки». Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
По словам Анны Цивилевой, специалисты должны понимать, какие условия нужно создавать для бойцов, чтобы те смогли войти вернуться к обычной жизни, работать и заниматься спортом. Центр «Ясенки» оснащен необходимым оборудованием, имеет подготовленную базу и в скором времени учреждение станет одной из площадок реабилитации для фонда.
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«Для нас очень важно выстроить грамотную структуру помощи для ветеранов, возвращающихся к мирной жизни после ранения, помочь им получить комплексную услугу по медицинской реабилитации и протезированию», — добавила председатель.
Центр «Ясенки» является единственным в Подмосковье комплексом, где раненые участники спецоперации могут пройти бесплатные курсы социальной, медицинской и психологической реабилитации. В учреждении пациенты могут воспользоваться девятью программами восстановления здоровья и утраченных функций при ампутации, нарушениях опорно-двигательного аппарата, а также в целях профилактики посттравматических расстройств.
Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, по решению главы региона Андрея Воробьева центр предоставляет участникам СВО бесплатный реабилитационный курс, который длится 21 день. Учреждение работает по принципу санатория — пятиразовое питание, проживание в двухместных комнатах.
«На сегодняшний день здесь находятся девять бойцов, все они жители Московской области. На этой неделе мы ожидаем заезд большой группы — 33 бойца. Здесь мы ждем бойцов с разных территорий РФ, в том числе ЛНР и ДНР. Что касается бойцов из Московской области, то они полностью проходят реабилитацию бесплатно. Всего за период работы центра реабилитацию прошло 25 человек», — отметила Каклюгина.
О «Ясенках» солдату рассказывают во время его лечения в госпитале. Также узнать о работе учреждения можно по номеру горячей линии единой информационно-справочной службы 122 или в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
Ранее Андрей Воробьев заявил, что реабилитационный центр «Ясенки» получит новые мощности. В учреждении установят современное оборудование и бассейн.
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