Подмосковье 07 июня 2023, 14:50 Реабилитационный центр «Ясенки» получит новые мощности — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев объявил о модернизации реабилитационного центра «Ясенки» Пресс-служба губернатора Московской области

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Ежегодно реабилитацию в Московской области проходят до семи тысяч пожилых жителей. Но сегодня помощь нуждающихся выросла за счет участников специальной военной операции. Помощь все они получают в специализированном пансионате «Ясенки», который сейчас проходит модернизацию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Он подчеркнул, что главная задача проводимых работ — сделать все на высшем уровне и обеспечить каждого пациента реабилитационного центра всем необходимым.

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«Мы оснастим новым оборудованием этот центр, плюс, каждый знает, что реабилитация без воды без бассейна не до конца совершенна. Поэтому мы построим дополнительные мощности», — заявил Андрей Воробьев.

Глава Московской области уже ездил в «Ясенки», где проведал вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции бойцов. Он подчеркнул, что из бюджета региона выделили 36 миллионов рублей для закупки в пансионат современного оборудования для кардиотренировок, тренажеров для ходьбы, гимнастики суставов, а также оборудования компьютерного класса.