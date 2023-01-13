Подмосковье 13 января 2023, 13:31 Предпринимательницы проведут семинары о бизнесе для женщин в Подмосковье

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Предпринимательницы из Подмосковья обсудили стратегию работы на 2023–2030 годы за круглым столов в Королеве. Так, в регионе пройдут образовательные семинары для женщин и студентов высших и средних учебных заведений.

Мероприятие организовал центр «Мой бизнес». На нем обсудили Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Также они поговорили о мерах поддержки предпринимателей и пообщались с юристом. Участницы решили, что в регионе необходимо провести образовательные семинары, чтобы привлечь в бизнес больше женщин.

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