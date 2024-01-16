Подмосковье 16 января 2024, 16:03 Предпринимательница из Волоколамска наладила производство сладких подарков Дарья Шапочкина

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Предпринимательница из Волоколамска Мария Чекмасова наладила производство вкусных композиций. Созданием подарков она занимается около четырех лет. За новогодние праздники женщина изготовила более 130 предметов.

История мастерицы из Волоколамска начиналась с букета клубники в шоколаде. Девушка была в декретном отпуске и решила взяться за свой первый заказ. Еще около года она продолжала работать почти без прибыли. Но мастерство росло, а вместе с ним и количество заказов.

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Предпринимательница решила расширить линейку сладких подарков. Со временем появились букеты с орехами, сухофруктами и сладостями, мужские букеты из сладких пельмешек, а к Новому году девушка стала делать тематические композиции в виде елочек, венков и небольших корпоративных букетов на стол.

«На свои первые композиции я тратила много времени, могла сидеть с ними всю ночь. Сейчас сама рада, что с практикой пришло мастерство, и на большой букет из продуктов или сладостей я закладываю в среднем два часа. Часто бывает, что справляюсь быстрее», — рассказала предпринимательница Мария Чекмасова.

Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина

Новогодние композиции от предпринимательницы можно встретить в десятках домов Волоколамска и даже в соседних городах. В местном отделении ГИБДД красуется зеленый новогодний дракон, изготовленный руками Марии.

«Но самыми популярными в эти праздники оказались венки. Их я собрала 67 штук: ореховые, в сочетании с датской елью, сладкие, из сухофруктов и орехов и другие», — поделилась Мария Чекмасова. К каждому празднику у девушки выстраивается очередь из желающих заказать вкусный букет. Например, сейчас многие уже готовятся к 14 февраля, а некоторые и к Дню Защитника Отечества», — поделилась предпринимательница.

Она подчеркнула, что собрала за новогодние праздники более 130 композиций, а также провела мастер-класс, в ходе которого все желающие смогли собрать елочку из нобилиса с различным декором.

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