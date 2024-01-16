16 января 2024, 16:03
Предпринимательница из Волоколамска наладила производство сладких подарков
Предпринимательница из Волоколамска Мария Чекмасова наладила производство вкусных композиций. Созданием подарков она занимается около четырех лет. За новогодние праздники женщина изготовила более 130 предметов.
История мастерицы из Волоколамска начиналась с букета клубники в шоколаде. Девушка была в декретном отпуске и решила взяться за свой первый заказ. Еще около года она продолжала работать почти без прибыли. Но мастерство росло, а вместе с ним и количество заказов.
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Предпринимательница решила расширить линейку сладких подарков. Со временем появились букеты с орехами, сухофруктами и сладостями, мужские букеты из сладких пельмешек, а к Новому году девушка стала делать тематические композиции в виде елочек, венков и небольших корпоративных букетов на стол.
«На свои первые композиции я тратила много времени, могла сидеть с ними всю ночь. Сейчас сама рада, что с практикой пришло мастерство, и на большой букет из продуктов или сладостей я закладываю в среднем два часа. Часто бывает, что справляюсь быстрее», — рассказала предпринимательница Мария Чекмасова.
Новогодние композиции от предпринимательницы можно встретить в десятках домов Волоколамска и даже в соседних городах. В местном отделении ГИБДД красуется зеленый новогодний дракон, изготовленный руками Марии.
«Но самыми популярными в эти праздники оказались венки. Их я собрала 67 штук: ореховые, в сочетании с датской елью, сладкие, из сухофруктов и орехов и другие», — поделилась Мария Чекмасова. К каждому празднику у девушки выстраивается очередь из желающих заказать вкусный букет. Например, сейчас многие уже готовятся к 14 февраля, а некоторые и к Дню Защитника Отечества», — поделилась предпринимательница.
Она подчеркнула, что собрала за новогодние праздники более 130 композиций, а также провела мастер-класс, в ходе которого все желающие смогли собрать елочку из нобилиса с различным декором.
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