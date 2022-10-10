Предпринимателю из Солнечногорска помогли вернуть похищенное имущество | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Предпринимателю из Солнечногорска помогли вернуть похищенное имущество

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Женщина-бизнесмен арендовала под торговлю нежилое помещение в Солнечногорске. Весной этого года офис захватили неизвестные, которые похитили имущество, деньги и финансово-хозяйственные документы фирмы. Ущерб составил более шести миллионов рублей.

Предпринимательница написала заявление в полицию, однако ей отказали в возобновлении уголовного дела. В конце сентября женщина обратилась за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу и исполняющему обязанности прокурора Московской области Андрею Ганцеву. Она описала создавшуюся ситуацию и попросила защиты своих прав.

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По результатам прокурорской проверки были выявлены нарушения, которые допустили правоохранительные органы при работе по инциденту. В том числе, установлено, что должностные лица намеренно затягивали решение вопроса. За это их привлекли к дисциплинарной ответственности. В результате уголовные дела за самоуправство и кражу, в которых ранее было отказано предпринимательнице, были возбуждены. Похищенное имущество забрали у злоумышленников и выдали на ответственное хранение представителю потерпевшей.

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Ранее стало известно, что владеющие бизнесом предпринимательницы Подмосковья заключили более 20 международных контрактов с начала года. Около половины малого и среднего бизнеса региона принадлежит женщинам.

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