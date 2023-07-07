Подмосковье 07 июля 2023, 01:30 Предпринимателям Подмосковья предложили принять участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года» Unsplash

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Предпринимателей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года», сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Компании, которые успеют подать заявку до 12 июля, получат право на ценовое предложение по гарантии на возврат налога на добавленные средства (НДС).

«Премия „Экспортер года“ востребована среди компаний крупного, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. В Подмосковье экспортное направление поставок очень развито, ввиду удобного расположения и доступной логистики. Мы также создаем все условия для поддержки развития экспорта», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Предложение о гарантии на возврат НДС для МСП может использовать не только участник конкурса, но и его любой филиал, а также деловой партнер, которому компания готова передать привилегию. Чтобы воспользоваться предложением, нужно при подаче документов на гарантию передать сертификат, который выдают участнику конкурса при регистрации.

Всероссийскую премию «Экспортер года» в этом году будут вручать по 20 номинациям в поддержку малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса. Также МСП могут претендовать на победу в категории «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме «Сделано в России». Подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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