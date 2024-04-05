Подмосковье 05 апреля 2024, 19:23 Предпринимателям Подмосковья напомнили правила налогообложения Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Встреча предпринимателей с представителями Главного управления федеральной службы судебных приставов и Управления федеральной налоговой службы по Московской области прошла в рамках проекта «Выбирай свое». Представителям бизнеса напомнили способы налогообложения, а также объяснили процедуру уплаты авансовых платежей.

«Нам важно, чтобы каждый фермер был извещен о налогах, которые необходимо платить, их ставках, нюансах уплаты, а также, чтобы они не столкнулись с неблагоприятными последствиям в виде упущенной прибыли и убыткам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов отметил, что от предпринимателей поступает много вопросов по двойному взысканию налогоавой инспекции.

«Получается, деньги списывает налоговая и приставы, накладывая арест на расчётный счёт предприятия. В связи с этим возникают сложности перед контрагентами, оплатой по заработной плате сотрудниками. Все это мы разобрали на расширенном круглом столе» — заключил Маликов.

Напомним, ставка единого сельскохозяйственного налога в Подмосковье составляет 0%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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