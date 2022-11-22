Подмосковье 22 ноября 2022, 19:14 Предпринимателям Подмосковья напомнили об оплате налогов через единый счет с 1 января 2023 года

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Внедрение единого налогового счета с 1 января 2023 года обсудили на совещании в УФНС России по Московской области. В нем приняли участие председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике Тарас Ефимов, представители бизнес-омбудсмена Московской области, Контрольно-счетной палаты, бизнес-сообществ и ряда региональных ведомств.

На совещании с докладом выступила замруководителя УФНС России по Московской области Ольга Воронцова. Она напомнила, что с 1 января 2023 года все организации и физлица (в том числе индивидуальные предприниматели) будут уплачивать налоги и сборы единым налоговым платежом. Для этого будет внедрен единый налоговой счет, он поможет изменить и упростить механизм уплаты налогов. Также будут установлены единые сроки уплаты налогов.

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«Налоговая служба вводит новый, очень удобный сервис. С внедрением единого налогового счета упрощается процедура уплаты, объединяя разные суммы в одной платежке», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

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