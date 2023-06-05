05 июня 2023, 13:07
Предпринимателям Подмосковья напомнили о способах выгодно купить недвижимость на торгах
Предпринимателям Московской области напомнили о способах выгодно приобрести земельный участок или здание на торгах. Сейчас в регионе на аукцион выставили 70 объектов недвижимости в 26 округах, сообщили в комитете по конкурентной политике.
«Это отличный шанс приобрести муниципальное имущество с удачной локацией и по выгодной цене. Также преимуществом коммерческих отношений с органами местного самоуправления станет их надежность и прозрачность, так как все условия сделки известны заранее и есть в открытых источниках», — уточнили в ведомстве.
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Бизнесмен может поучаствовать в электронном аукционе, где минимальная цена покупки совпадает c рыночной. Если торги не состоялись, что коммерсант может публично предложить за объект минимум 50% от его рыночной стоимости. Если и этот вариант не сработал, что можно купить имущество по цене, которую назначает приобретатель, например, 1,2 или 10% от рыночной стоимости.
Все выставленные на торги объекты недвижимого имущества всегда можно найти на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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