Подмосковье 05 июня 2023, 13:07 Предпринимателям Подмосковья напомнили о способах выгодно купить недвижимость на торгах Комитет по Конкурентной политике Московской области

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Предпринимателям Московской области напомнили о способах выгодно приобрести земельный участок или здание на торгах. Сейчас в регионе на аукцион выставили 70 объектов недвижимости в 26 округах, сообщили в комитете по конкурентной политике.

«Это отличный шанс приобрести муниципальное имущество с удачной локацией и по выгодной цене. Также преимуществом коммерческих отношений с органами местного самоуправления станет их надежность и прозрачность, так как все условия сделки известны заранее и есть в открытых источниках», — уточнили в ведомстве.

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Бизнесмен может поучаствовать в электронном аукционе, где минимальная цена покупки совпадает c рыночной. Если торги не состоялись, что коммерсант может публично предложить за объект минимум 50% от его рыночной стоимости. Если и этот вариант не сработал, что можно купить имущество по цене, которую назначает приобретатель, например, 1,2 или 10% от рыночной стоимости.

Все выставленные на торги объекты недвижимого имущества всегда можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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