Подмосковье 16 января 2023, 12:38 Предпринимателям Подмосковья напомнили о действии моратория на проверки бизнеса до конца 2023 года

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Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Однако объекты высокой и чрезвычайно высокой категории риска продолжат контролировать. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев напомнил, как защититься от неправомерных требований.

Уполномоченный и его представители могут участвовать в выездных проверках с согласия предпринимателя, а также присутствовать во время разбирательств по результатам визитов.

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«Также появилась возможность отменить плановое мероприятие, если по инициативе проверяемой организации инспектор уже нанес профилактический визит. Тем не менее, внеплановые проверки, например, по жалобам граждан, — проводиться могут», — отметил он.

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Если предприниматель считает, что контролирующие органы выносят неправомерные требования, то он может подать жалобу на проверку через «Госуслуги». Если нарушение моратория подтвердят, то проверка будет отменена.

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