Подмосковье 06 февраля 2024, 16:43 Предпринимателям из Одинцова напомнили о требованиях к архитектурному стилю торговых павильонов пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Глава Одинцова Андрей Иванов провел рабочую встречу с предпринимателями округа. Обсудили вопрос оформления торговых павильонов, расположенных вдоль выездных магистралей.

Андрей Иванов напомнил о необходимости привести все фасады и заборы к единому архитектурному стандарту. Он подчеркнул, что это личное поручение губернатора региона. Въезд и выезд должны быть удобными для покупателей, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.

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Ответственность за достойный вид и обслуживание торговых точек лежит на их владельцах. Озвученные на совещании меры направлены на поддержание привлекательного облика города и благоприятной среды для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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