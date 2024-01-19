Подмосковье 19 января 2024, 16:24 Предпринимателя оштрафовали в Лотошине за нарушение по обращению с отходами Unsplash

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Министерство экологии направило обращение в Главное Управление содержание территорий Московской области с просьбой наказать индивидуального предпринимателя. Нарушение связано с тем, что он занимался обращением с отходами в городском округе Лотошино без необходимых документов.

Глава Минэкологии Тихон Фирсов сообщил, что в ходе надзорного мероприятия выявлено, что этот предприниматель осуществляет свою деятельность без заключенного договора на вывоз образующихся отходов с региональным оператором.

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«Это является нарушением части 4 статьи 24.7 № 89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“», — указал Тихон Фирсов.

Контроль за заключением договоров с региональным оператором относится к компетенции ГУСТ, поэтому ведомство направило материалы в Главное управление содержание территорий Московской области для принятия решения относительно нарушителя.

В результате вынесено постановление, согласно которому индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Тихон Фирсов подчеркнул, что благодаря совместной работе надзорных органов можно говорить об улучшении благополучия населения и окружающей среды.

«Совместные рейды и межведомственное взаимодействие — залог улучшения экологической обстановки», — подытожил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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