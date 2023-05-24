Подмосковье 24 мая 2023, 13:41 Предприниматели Солнечногорска смогут воспользоваться новыми мерами поддержки с 1 июня

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Представители малого и среднего бизнеса в Солнечногорске смогут воспользоваться новыми мерами поддержки с 1 июня. Сегодня предприниматели получают федеральную, областную и муниципальную помощь.

В прошлом году этими мерами воспользовались 50 предпринимателей из Солнечногорска. Они получили поддержку в размере почти 59 миллионов рублей.

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Так, предприятие ООО «Иль Мио Мороженко», выпускающее десерты под брендом «АйсКро», в прошлом году получило земельный участок в аренду за один рубль в год и компенсировало часть затрат на покупку оборудования субсидией.

«Нам критически не хватало пространства для производственных и складских помещений. Поэтому, когда мы узнали о такой возможности, сразу подали заявку. Сейчас мы на этапе проектирования. Расширение поможет увеличить выпуск мороженого примерно на 50%», — рассказала соучредитель компании Ирина Митанова.

В Подмосковье с 1 июня субсидии на открытие бизнеса по франшизе и выход на маркетплейсы станут бессрочными. Также можно будет получить единую субсидию на приобретение и лизинг оборудования.

Кроме того, с 1 августа будут доступны субсидии и гранты для социальных предприятий и молодых предпринимателей. Совместная с Минпромторгом субсидия промышленным предприятиям на компенсацию 20% от стоимости оборудования будет работать с 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

«У нас есть единая точка входа для бизнеса — инвестпортал, где каждый предприниматель может задать важный для него вопрос, получить консультацию или подать заявку на поддержку — как финансовую, так и нефинансовую», — рассказал губернатор.

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