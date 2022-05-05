Предприниматели Подмосковья смогут оформить налоговый патент в МФЦ

Возможность оформить налоговый патент появилась в МФЦ Подмосковья. Услуга актуальна для бизнеса: она освобождает от расчета налогов и сдачи деклараций.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь индивидуальные предприниматели смогут подать заявку на налоговый патент в МФЦ.

Предприниматели, использующие патентную систему, также смогут воспользоваться налоговыми каникулами до 2023 года включительно Надежда Куртяник.

Она напомнила, что, когда предприниматель покупает патент, это освобождает его от уплаты трех видов налога: НДФЛ, на имущество физических лиц и НДС.

Для получения услуги достаточно нескольких шагов. Первое — прийти в МФЦ с паспортом, второе — заполнить заявление.

Патент оформляют на срок от одного до 12 месяцев. Надежда Куртяник отметила, что ранее предприниматели могли подать заявку исключительно очно — в налоговой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе разработали новый план по поддержке инвестиций и экономики.