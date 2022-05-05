«Санкции набили оскомину». Подмосковье взяло курс на импортозамещение

В условиях санкций власти Московской области создали план, который поможет поддержать уровень экономики и инвестиций в регион. Главным пунктом стала поддержка импортозамещения. За первые четыре месяца 2022 года Подмосковье оказалось в плюсе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik отметил, что «санкции уже набили оскомину».

«У нас есть вера, есть умение и инструментарий, которые позволяют обеспечить высокий уровень инвестиций. Понятно, что сейчас президентом и правительством предусмотрены меры по поддержке бизнеса. Поэтому и мы должны вносить свою лепту в те условия, которые обеспечат занятость и в малом бизнесе, и в инвестициях в средний и крупный бизнес», — пояснил он.

Новый экономический план Подмосковья, пояснил Андрей Воробьев, состоит из конкретных пунктов.

«Главное — это поддержка импортозамещения. Здесь ведется серьезная работа с федеральным Фондом развития промышленности. Это отдельная специальная программа для 11 удаленных территорий Подмосковья, которая предполагает и освобождение от налога на прибыль, и преференции по передаче земли, и другие мероприятия, связанные с субсидиями по определенным направлениям бизнеса, преимущественно сельскохозяйственного или перерабатывающего», — рассказал Андрей Воробьев.

Акцент — на госуслуги

Особое внимание в регионе уделяют госуслугам. Благодаря им у малого бизнеса есть возможность разместить заказ на размещение торговых точек или услуг.

«Государственная услуга позволила бы получить согласование на муниципальном, региональном уровне без какой-либо волокиты. У нас был не очень хороший пример: к нам обратилась компания, которая производит мороженое. И мы увидели, что услуга не систематизирована», — подчеркнул губернатор Московской области.

Казалось бы, чем больше малого бизнеса в парках, точек торговли, тем удобнее и жителям и, соответственно, выгоднее бизнесу. Но мы увидели, что есть ряд препятствий, барьеров. Мы оцифровали эту услугу. Наша задача — максимально быстро ее внедрить. Поэтому если ты хочешь <…> оказывать какие-то услуги, должен быть понятный алгоритм, который не чинит тебе препятствия, а наоборот, способствует Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Почувствовать изменения, обратил внимание Андрей Воробьев, должны те 400 с лишним тысяч предпринимателей, которые работают на территории Подмосковья.

Есть в регионе и средний, и крупный бизнес — он претворяет в жизнь большие государственные проекты. Например, в Луховицах изготовили турбовинтовой двигатель для пассажирского Ил-114.

«Это самолет, которого очень ждут регионы — межрегиональное сообщение важно. И самое приятное, что большое количество наших специалистов работает на этом заводе. Там есть военная тематика, которая предполагает изготовление военных самолетов МиГ. И вот еще пассажирская компонента», — поделился губернатор Московской области.

Задача подмосковных властей, заявил он, — позаботиться о новых сотрудниках предприятия. Главным вопросом по этой теме было получение нового жилья.

«Мы договорились с руководством завода сделать так, чтобы как можно быстрее начать строить жилье для тех, кто приезжает [на предприятие работать]. Сейчас работают 3,5 тысячи человек, в ближайшее время еще будет плюс тысяча. География самая широкая, и запрос на качественное жилье очень очевиден. Поэтому мы будем поддерживать эту программу и реализовывать ее в Луховицах», — пообещал Андрей Воробьев.

Первая прибыль

По данным за апрель 2022 года, Московская область в экономическом плане вышла в плюс, прибавив к своему бюджету 14%. В прошлом году, уточнил губернатор Подмосковья, регион показал 26%.

«Здесь мы, конечно, понимаем, что основные потери, удар по экономике будет нанесен несколько позже. Если иностранные предприятия вдруг примут окончательное решение [уйти] и закроются, то нужно будет думать — как сделать так, чтобы не пострадали и люди, и находящийся на нашей территории бизнес», — сказал Андрей Воробьев.

Ситуацию в области он назвал неплохой: рост заметен как по налогу на прибыль, так и по НДФЛ.

«Консолидировано, как я уже сказал, порядка 14%. Но цыплят по осени считают, как говорят, поэтому мы очень бдительны. Неслучайно столько времени говорим о поддержке бизнеса», — заключил губернатор.