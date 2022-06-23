Предприниматели посетили подмосковные школы, чтобы рассказать детям об опыте ведения бизнеса. Интенсивы прошли в рамках проекта «Умные каникулы» в 40 учреждениях.

Занятия, проводившиеся по проекту «Умные каникулы», посетили более 26 тысяч детей. Как рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина, предпринимательство стало новым направлением. Интенсив «Бизнес — это просто» прошел во всех школах при поддержке АО «Корпорация «МСП».

«Мечты о своем деле возникают у школьников все чаще, но как реализовать задумку, какие сложности могут быть на пути, куда пойти учиться — обо всем этом полезно поговорить непосредственно с представителями бизнеса. И наши ребята такую возможность получили», — сказала Каклюгина.

Председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич рассказал, что проект поможет школьникам найти ответы на интересующие вопросы. Они узнают, в каком направлении двигаться, чтобы реализовать свой потенциал.

«У многих из них горели глаза. Важно поддержать эту мотивацию и дать представление о ведении бизнеса, как сделать первые шаги и сократить дистанцию до первых успехов от тех, кто уже идет по этому пути», — отметил председатель.

Минобразования области напомнило, что летом в регионе работает почти тысяча детских лагерей с дневным пребыванием.